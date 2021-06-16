Burn Tour объявил о запуске нового конкурса для рэперов

Энергетик Burn запустил в рамках серии вечеринок Burn Tour очередной конкурс по поиску талантливых артистов. На этот раз будет только одна номинация — лучший хип-хоп-исполнитель, рассказали «Афише Daily» представители проекта.

Правила участия просты: достаточно выложить в «ВКонтакте» свой трек с хештегом #BurnHub. Участвовать могут только совершеннолетние.

Проект стартует 17 июня. В этот день в радиоэфире Studio 21 пройдет первое шоу, гостями которого станет ментор конкурса Saluki и победитель прошлогоднего Burn Tour — Misheral. За этим выпуском последует серия из семи эпизодов, в каждом из которых выступят пять исполнителей, выбранных по хештегу конкурса.

После этого онлайн-голосование определит семерых победителей отборочного этапа, к которым добавятся еще два победителя wildcard, выбранные судьями конкурса. Девять лучших выступят на заключительном шоу Burn Tour на Studio 21.

Финалом конкурса станут два концерта в Петербурге и Москве. В конце осени три лучших участника конкурса выступят на сцене петербургского клуба «K-30». А заключительный концерт тура пройдет в Москве в декабре, где и будет представлен победитель программы.