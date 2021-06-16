В Москве пойдет фестиваль ко Всемирному дню беженцев от организации «Гражданское содействие»

«Мы хотим провести этот день в кругу людей, которые знают цену слову. Ведь зачастую те, кто ищут убежища в другой стране, лишены возможности говорить и быть услышанными», — сказано в описании мероприятия.

20 июня благотворительная организация «Гражданское содействие» проведет в Москве «Без границ фест», посвященный проблемам беженцев и трудовых мигрантов. Об этом « Афише Daily » рассказали организаторы фестиваля.

10.30–12.30, «Бережное интервью» Катерины Гордеевой. Журналистка будет брать интервью у беженца из Сирии Фарзада. Это мастер-класс для всех, кто хочет научиться задавать интересные вопросы и создавать доверительное пространство для собеседника.

13.00–14.30, практикум по сторителлингу «Истории объединяют» от актера Константина Кожевникова.

15.00–16.30, дискуссия «Репрезентация другого: утопия или реальность?». Размышления о том, можно ли быть объективным, рассказывая чужую историю, с правозащитницей Светланой Ганнушкиной, писательницей Евгенией Некрасовой, поэтессой Еганой Джаббаровой и документалисткой Заремой Заудиновой.

19.00–20.00, документальный спектакль «Мой Афганистан». Актеры в режиме реального времени будут слушать рассказы беженцев и транслировать их зрителям, считывая и передавая образы героев.

Для детей доступны мастер-классы, которые научат рассказывать истории с помощью творчества и помогут устанавливать контакт с разными людьми на русском и английском языках.

«Без границ фест» пройдет во Всемирный день беженцев в здании инклюзивного центра «Тверская 15». Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Узнать подробности и зарегистрироваться можно здесь.