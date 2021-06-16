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На «Винзаводе» пройдет маркет современного искусства

Семён Гудошников
Сегодня в 15:44

С 18 по 20 июня в ангаре московского центра современного искусства «Винзавод» пройдет маркет современного искусства Win-Win. Российские художники, галереи и мастерские представят живопись, графику, скульптуру, малотиражные издания и другие форматы современного искусства. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы ивента.

Среди участников десятки российских художников, творческие объединения Akulka, Ne Tak, Nonsns, Sloi, ИП Виноградов, «Офорт», галереи «Формат один», Original Art Prints, LithoArt, Unframed Editions, Illegal_scions, «Zineisland x Союзпечать», Wallfree World и «Атомная галерея», мастерские 64House, Room34 и «Импринт», издательства Invalid Books, Samopal Books, «Неизвестный человек», Benzine, Treemedia и «Замыслы».

Одновременно с маркетом пройдет фестиваль, где можно будет поучаствовать в мастер-классах, послушать лекции, посмотреть хеппенинги и послушать выступления музыкантов. Перформансы устроят Матвей Кайф, Nonsns и Philippenzo, за музыкальную программу будут отвечать Светлана Жаворонкова и Acoustic Soul, SIL и Frankenthaler. Посмотреть полный список участников можно на страничке ивента в фейсбуке.

Организаторами фестиваля выступают Фонд поддержки современного искусства «Винзавод» и издательство «Формат один». 5% с продаж участники маркета перечислят в одну из 12 благотворительных организаций, подобранных фондом «Нужна помощь».

18 июня маркет будет работать с 18.00 до 21.00, 19 и 20 июня — с 13.00 до 21.00. Вход свободный.

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