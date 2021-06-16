LEGO и adidas выпустят конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину

LEGO и adidas продолжают совместное сотрудничество и анонсируют конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину. Последний раз компании объединялись для работы над кроссовками Ultra Boost DNA.

Набор повторяет культовую расцветку кроссовок adidas Originals Superstar, форму носка, логотип и 3 полоски. Конструктор состоит из 731 детали, из которых можно собрать кроссовок длиной 27 сантиметров. Также он включает 17 дополнительных элементов, чтобы собрать либо правый, либо левый кроссовок. Вместо привычных наклеек дизайнеры добавили детали по бокам, которые повторяют форму обуви, а чтобы подчеркнуть готовую модель, в комплекте представлены оригинальные шнурки и коробка.