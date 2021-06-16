перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Художник Андрей Митенев выпустит книгу о российской тюрьме. Он написал ее в заключении 19:46
Spotify запустил собственный сервис голосовых чатов Greenroom 19:35
Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин и Марина Степнова вошли в шорт-лист премии «Большая книга» 18:45
Россия обыграла Финляндию в матче группового этапа на Евро-2020 18:15
Anoir Chafik/Unsplash Редакция «РБК Стиль» запустила проект помощи бездомным животным
Редакция «РБК Стиль» запустила проект помощи бездомным животным 18:00
Власти Москвы разрешили горожанам сидеть на скамейках в парках в нерабочие дни 17:52
Московским компаниям грозят штрафы до 1 млн рублей за отказ от обязательной вакцинации работников Обновлено в 17:28
Фонд защиты национальных ценностей потребовал признать главреда «Медиазоны» иноагентом 16:55
В Москве пойдет фестиваль ко Всемирному дню беженцев от организации «Гражданское содействие» 16:45
Burn Tour объявил о запуске нового конкурса для рэперов 16:25
www.lego.com LEGO и adidas выпустят конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину
LEGO и adidas выпустят конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину 15:54
Суд запретил скопинскому маньяку общаться с журналистами и ходить в кафе 15:52
На «Винзаводе» пройдет маркет современного искусства 15:44
Госдума запретила публиковать изображения нацистов без осуждения нацизма 15:12
«Скажи Гордеевой»/YouTube Людмила Петрушевская вышла в финал Нейштадтской литературной премии
Людмила Петрушевская вышла в финал Нейштадтской литературной премии 14:31
В России предложили легализовать доступ к порно через «Госуслуги» 14:19
В России ввели штрафы за упоминание в СМИ террористических организаций без маркировки 13:49
Netflix анонсировал производство сериала о Spotify 13:13
В Москве и Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг и чиновников 12:35
Организаторы фестиваля Signal привезут Нину Кравиц в Нижний Новгород 11:48
Отключить рекламу

LEGO и adidas выпустят конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:54

LEGO и adidas продолжают совместное сотрудничество и анонсируют конструктор в виде кроссовок Superstar в натуральную величину. Последний раз компании объединялись для работы над кроссовками Ultra Boost DNA.

Набор повторяет культовую расцветку кроссовок adidas Originals Superstar, форму носка, логотип и 3 полоски. Конструктор состоит из 731 детали, из которых можно собрать кроссовок длиной 27 сантиметров. Также он включает 17 дополнительных элементов, чтобы собрать либо правый, либо левый кроссовок. Вместо привычных наклеек дизайнеры добавили детали по бокам, которые повторяют форму обуви, а чтобы подчеркнуть готовую модель, в комплекте представлены оригинальные шнурки и коробка.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

Набор официально поступит в продажу 1 июля и будет стоить 8999 рублей. Цена совпадает со стоимостью оригинальных кроссовок adidas Superstar.

Весной компания LEGO разработала свой первый ЛГБТК+ набор. В него вошли фигурки 11 цветов — семь из традиционного радужного флага и четыре дополнительных: бледно-голубой, белый и розовый представляют транс-сообщество, а черный и коричневый подчеркивают разнообразие оттенков кожи.

События недели на afisha.ru
боевик
Телохранитель жены киллера
Райан Рейнолдс спасает жену Сэмюэля Л.Джексона от террористов
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить