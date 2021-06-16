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Netflix анонсировал производство сериала о Spotify

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:13

Netflix приступил к производству сериала о музыкальном стрим-сервисе Spotify. Об этом сообщает издание Variety.

Шоу из шести серий будет посвящено шведскому предпринимателю Даниелю Эку и его партнерам, которые изменили музыкальную индустрию, предложив бесплатно легальную музыку людям по всему миру.

Сериал был вдохновлен книгой журналистов Свена Карлссона и Йонаса Леийонхувуда «Против гигантов». Она рассказывает о ранних проблемах Spotify, включая уговаривание крупных лейблов подписаться на сервис, вражде со Стивом Джобсом и конфликтах с Тейлор Свифт и Бобом Диланом. Книга переведена на несколько языков — китайский, болгарский, русский и тайский.

В производстве примет участие режиссер Пер-Олав Серенсен («Домой на Рождество»), главные роли исполнят Эдвин Эндре («Викинги»), Ульф Стенберг («Комиссар Мартин Бек») и Гизем Эрдоган («Халифат»). Премьера сериала ожидается в 2022 году.

В начале лета Spotify представил персонализированные плейлисты для своих пользователей. В разделе «Для тебя» можно найти шесть плейлистов — они отличаются по жанрам, исполнителям и десятилетиям. Кроме того, сервис начал показывать статистику прослушивания музыки в историях пользователей.

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