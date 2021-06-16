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Организаторы фестиваля Signal привезут Нину Кравиц в Нижний Новгород

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:48

Фестиваль электронной музыки Signal подключился к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и подготовил большую программу с участием Нины Кравиц. Вечеринка пройдет 25 июня в пространстве ЦЕХ, об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В восьмичасовой диджей-сессии также примут участие Mujuice, основательница и идеолог Arma 17 Abelle, резидент лейбла «Трип» Roma Zuckerman и Low Tape. Студия Dreamlaser подготовит масштабную медиаинсталляцию.

Мероприятие стоит посетить не только чтобы увидеть выступления известных музыкантов, но познакомиться с городом, который сочетает в себе многовековую историю, индустриальную мощь и пульс современной жизни. В Нижний Новгород можно добраться за пару часов на «Ласточке», «Стриже» или «Сапсане».

Узнать подробнее и приобрести билет на событие можно здесь. Стоимость начинается от 1400 рублей.

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