Двое петербуржцев избили подростка из‑за сережки в ухе

В ночь с 12 на 13 июня несколько мужчин избили 16-летнего подростка в Московском районе Петербурга. Об этом написала сестра пострадавшего Маргарита Тугунова в «ВКонтакте».

По ее словам, брат возвращался домой с друзьями, когда двое неизвестных подошли и начали оскорблять парня и его друга, «указывая на сережку в ухе и на нетрадиционную сексуальную ориентацию». Подростки проигнорировали мужчин, но они догнали их и начали избивать. Пострадавшего госпитализировали с тремя переломами и многочисленными гематомами на лице.

Тугунова рассказала, что один из нападавших был задержан в эту же ночь, когда пытался проникнуть в чужую квартиру, — подростки его опознали. Также девушка сообщила, что 14 июня с семьей связалась некая Кадырова Александра Борисовна, которая представилась сотрудницей Следственного комитета. Женщина сказала, что одного из нападавших собираются отпустить, а уголовное дело возбудят, когда юноша выйдет из больницы. «Нашему отцу она сказала следующее: „Это будет долгий процесс, но если вы хотите по закону, то вы должны дать больше“».

15 июня управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) против двоих мужчин, избивших подростка. По данным ведомства, одного из нападавших отпустили под подписку о невыезде, а в отношении второго решается вопрос о заключении под стражу. Обвинение будет предъявлено в ближайшее время.