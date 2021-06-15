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В Венгрии запретили пропаганду ЛГБТК+ среди несовершеннолетних

Семён Гудошников
Вчера в 23:24

Парламент Венгрии принял закон, который ставит под запрет пропаганду ЛГБТК+ среди лиц до 18 лет. Об этом пишет CNN.

Документ запрещает распространять в школах материалы, которые поощряют гомосексуальность и изменение пола, а также устанавливает список организаций, которым разрешено проводить уроки полового просвещения.

Законопроект был внесен в парламент премьер-министром Виктором Обраном, который известен правыми и консервативными взглядами. За принятие поправок единогласно проголосовали депутаты правящей партии «Фидес», которую возглавляет Орбан. Один человек высказался против, левые оппозиционные партии бойкотировали голосование.

Правозащитные организации выступили с резкой критикой законопроекта. Они опасаются, что документ могут использовать для преследования жителей Венгрии из‑за их гендера или сексуальной ориентации. Некоторые сравнили поправки с российским законом против «гей-пропаганды», который приняли в 2013 году.

В конце 2020 года в Венгрии приняли поправку к Конституции, которая законодательно закрепляет, что мать — это женщина, а отец — мужчина. Это ограничило право однополых пар усыновлять детей. Ранее в том же году в стране запретили менять пол в личных документах.

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