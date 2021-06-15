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Петербургское радио «Эрмитаж» оказалось на грани банкротства

Семён Гудошников
Вчера в 21:50

В адрес петербургской радиостанции «Эрмитаж» поступил иск о банкротстве. Кредитор потребовал вернуть ему 15 млн рублей. Иск поступил еще в апреле, но радио рассказало о нем лишь сейчас — в своем инстаграме. «Фонтанка» уточнила, что иск был подан Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

По словам представителей «Эрмитажа», у них нет денег, чтобы удовлетворить исковые требования, — это значит, что радиостанция может прекратить свое существование. Чтобы избежать закрытия, радио открыло сбор пожертвований на платформе Planeta.ru. За пять дней удалось собрать 1% от необходимой суммы, перевести деньги можно до 6 сентября.

В радиостанции пояснили, что прошлый год обернулся для них беспрецедентным падением рекламных доходов — основного источника их финансирования. Там уверены, что с восстановлением рынка после коронакризиса им удалось бы решить проблемы, если бы не иск АСВ.

«Эрмитаж» начал вещание в 2000 году. В его эфире звучит популярная джазовая музыка и классика блюза, выходят программы, посвященные музыке и искусству. Создатели радиостанции подчеркивали, что расширять культурный горизонт слушателей для них важнее доходов, поэтому они намеренно не эксплуатировали более коммерческие музыкальные форматы — российскую и зарубежную поп-музыку.

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