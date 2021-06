Ural Music Night анонсировал площадки в кафе, барах и ресторанах

Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 25 июня, анонсировал площадки в барах, кафе и ресторанах. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители проекта.

В кафе-кондитерской «Меланж» выступят укулеле-артисты «Фламинго», Инна Михайдарова, Time for Us, Алена Абраженина, Андрей Трофимский, Varxil Gonzalies, Natana. В саду Вайнера в баре «Опыт» расположится сцена с экспериментальной электроникой. В лайнапе музыканты с Урала и из Петербурга: Psor, Metra.Vestlud, Nonpandoras, Essential Grooves, «Состояние сияния» и «Рябина».

В баре «Практика» будут отмечать день рождения лейбла Up!Up!Up!. Там выступят его резиденты «Aока», «Наша Таня», «Алекша Нович», «Модель поведения» и «Сова». Команда Techno Room, специализирующаяся на некоммерческом и индустриальном звучании, займет бар «Мастерская». На сцене: Russkljbor b2b Canvas, Jpasov, Vvvvv b2b Sagittal, Muas, Zenitsky.

В стенах клуба «Куб» объединятся экспериментальная электроника, постпанк и авант-поп. За саунд будут отвечать диджеи и музыканты из Петербурга, Москвы и Екатеринбурга: Razmotchiki Katushek, Терпение, Vollok, Wansmaak, Feels_set, Сема Комлев, Anton L и Отец Аркадий.

В музыкальной программе винотеки «Бурбон» — выступления Константина Завалина, Игоря Растеряева, Mихаила Лузина, «Необардов», Тимура Шаова и The Beat Boys. Syndrome Bar соберет представителей независимой рок-сцены: это Subway Porno, «Местные», HSV, «Давай», «Лиз Шерман», «Мытищи в огне» и Саша Огородников.

В баре Double Grill & Bar будет площадка с танцевальной музыкой от DJ Сибас, а в New Bar расположится мультижанровая сцена «Музсходка» — фолк, поп, поп-рок, электронная музыка из Тюменского региона: SeverGa, Ada d’Arte, Миша Пуценко, Lara Krouts, Лена Меркулова, «Смола», «Лицахризантем», «Мария Кюри», Illhesher.

Концерты групп Of Titans and Men, Soul Divers, «Небо пополам», Brama и «Всестанции» можно будет посетить в InTouch Cocktail Bar, а Magical Marginals, «Хит-трек», «Пасадена» и Al Krupp & The Karovas отыграют на летней веранде бара «Капчо».

Бар «Нельсон Совин» соберет местных диджеев и музыкантов (к примеру, Polosport, Eshhh) с хедлайнером из Москвы — бывшим резидентом клуба «Наука и искусство» диджеем Koyil.

Настоящий рок для байкеров можно услышать в Pils Live Bar — там сыграют Таня Смирнягина, Blues Line, AutocatZ. В гастробаре «Душа» можно будет послушать электронику от Alexander Frolov, Apebt и Sasha Za.

Инди-поп будут играть в Estory в «Гринвиче» («О! Марго», «Гипнобаза», TihoTiho, «АлоэВера» и Junkyard Storytellaz). В баре «Самоцвет» — авангард, хаус, диско, психоделическая электроника. Среди выступающих — казанский музыкант и арт-директор бара «Соль» Тимур Птахин, дуэт электронщика и барабанщика Cola Koala из Сыктывкара, а также екатеринбургские музыканты и диджеи.

Джазовая команда Tesno, вокальная студия Soul Kitchen и DJ Pasha Mart выступят в баре «Бунин», а диджеи Mad, Best Party Project и Iblismusic — в «Грязных танцах».

Посетителей гастробара «Бесы» ждет электронная музыка от Евгения Свалова (4Mal), Karala, Zlobin, Andrey Bukhgamer, NO NA и Alexander Frolov, гостей кафе «Люблю и благодарю» — духовная музыка и мантры от «Живой музыки ОМ», а в ресторане BY Grand будут играть электронику.

Самый большой лайнап современного рока, поп-музыки, электроники и виниловых диджеев будет в клубе «Ц»: «ТаЯ», Таня Смирнягина, Николай Юрченко, Moon Yammy, Magical Marginals, «Гр.665», «Метеоритмы», «Чемодан гризли», «Любимые песни настиного кота», Vitamin Youth, «Дзинь», Марго Летанина & Сo, «Авангард Леонтьев», «Бибн», DJ Юрий «Макфлай» Облеухов, «Федор Пушый».

В Four Room исполнять транс и хаус будут резиденты промо-группы Rave Me!: Acid Smile, Ipatov, Alexey Lebedev, Momental и Sonik-D. А вот в The Optimist будет только живой звук от поп-артистов: Oliuminarium, «Шыша» и Haqsi.

В ресторане «Легенды юга» выступление джазмена Павла Татарского перейдет в динамичный концертный блок Кристины Ланской, который к полночи сменится часовым концертом кавер-группы «Джони Депп». Завершится программа трехчасовым сетом от DJ Ustugov. На летнике ресторана Pumpula будет молодая инди-поп-музыка: «Слеза», «Завтра лето», «Спасский», Bessonitsa и The Just.

Всего на Ural Music Night будет 100 бесплатных сцен в центре Екатеринбурга. Среди участников — Slava Marlow, «Иванушки International», Клава Кока, Татьяна Овсиенко, «Каста», участник «Агаты Кристи» Вадим Самойлов, «Урал Опера Балет», Юхим, Orchestra Beat, «Айскрим харт», Funk’n’Stein, «Запрещенные барабанщики», «Андреграунд», Lollypop Lorry и другие.