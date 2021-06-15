Игру Cyberpunk 2077 вернули в PlayStation Store

Игра Cyberpunk 2077 вернулась в магазин видеоигр PlayStation Store. Первым на это обратил внимание твиттер-аккаунт PlayStation Game Size.

Пока игру нельзя купить, но можно добавить в лист ожидания, чего раньше не было. «Мы можем ожидать, что игра вернется в магазин в ближайшие дни!» — подчеркнул автор.

Издание IGN заметило, что с недавних пор Cyberpunk 2077 можно найти в поиске PS Store по названию. Игра имеет тег «Только что анонсировано» (Just Announced) — обычно его получают новые игры.

Журналисты обратились за комментарием к создателям игры — польской студии CD Projekt Red, — но пока не получили ответа.

Cyberpunk 2077 удалили из PS Store в конце декабря, через неделю после релиза, из‑за многочисленных ошибок и багов. Все это время те, кто уже купил игру, могли вернуть деньги.

В конце мая в CD Projekt Red сообщили, что исправили главные ошибки игры и работают с Sony над возвращением Cyberpunk 2077 в магазин видеоигр.