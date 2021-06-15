В Новой Третьяковке 21 июня откроется выставка «Да живет иное во мне», посвященная взаимодействию человека с нечеловеческими агентами: животными, растениями, бактериями, масштабными физическими явлениями и технологическими системами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

На выставке представлено 11 проектов зарубежных и российских художников, в том числе Марина Абрамович (Сербия–США), Ральф Беккер (Германия), Даня Васильев (Россия–Германия), Агнес Майер-Брандис (Германия), Елена Никоноле (Россия), Нина Райчич (Австралия) и другие. Вместе с учеными и инженерами они ищут способы научиться осознавать себя частью гибридных сообществ, преодолевать межвидовые границы и мыслить неантропоцентрично.

В своих работах художники встраивают посетителей в гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями, роботами, чтобы помочь сущностям самой разной природы войти в контакт и попытаться понять друг друга.

Например, роботическая нейроинсталляция Ральфа Беккера «Мираж» позволит увидеть сны нейросети, биохимическая инсталляция «One Tree ID» Агнес Майер-Брандис даст возможность вступить в диалог с деревом, а научно-художественный эксперимент «Измеряя магию взгляда» Марины Абрамович проверит гипотезу о том, что взгляд глаза в глаза вызывает синхронизацию работы мозга.