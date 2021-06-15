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В Новой Третьяковке откроется выставка «Да живет иное во мне». Среди художников — Марина Абрамович

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:22

В Новой Третьяковке 21 июня откроется выставка «Да живет иное во мне», посвященная взаимодействию человека с нечеловеческими агентами: животными, растениями, бактериями, масштабными физическими явлениями и технологическими системами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

На выставке представлено 11 проектов зарубежных и российских художников, в том числе Марина Абрамович (Сербия–США), Ральф Беккер (Германия), Даня Васильев (Россия–Германия), Агнес Майер-Брандис (Германия), Елена Никоноле (Россия), Нина Райчич (Австралия) и другие. Вместе с учеными и инженерами они ищут способы научиться осознавать себя частью гибридных сообществ, преодолевать межвидовые границы и мыслить неантропоцентрично.

В своих работах художники встраивают посетителей в гибридные сообщества наравне с растениями, бактериями, роботами, чтобы помочь сущностям самой разной природы войти в контакт и попытаться понять друг друга.

Например, роботическая нейроинсталляция Ральфа Беккера «Мираж» позволит увидеть сны нейросети, биохимическая инсталляция «One Tree ID» Агнес Майер-Брандис даст возможность вступить в диалог с деревом, а научно-художественный эксперимент «Измеряя магию взгляда» Марины Абрамович проверит гипотезу о том, что взгляд глаза в глаза вызывает синхронизацию работы мозга.

Парадоксальным образом технологии в эпоху антропоцена открывают новые возможности для построения экологии общности. Художники изобретают новые интерфейсы, которые в будущем, возможно, станут основой для новых способов понимания Другого.
На нашей выставке зрители столкнутся с произведениями, дающими возможность испытать различные стратегии взаимодействия с нечеловеческим: от наблюдения за ним — к активному диалогу и достижению симбиоза, слияния с Другими в гибридное технобиологическое сообщество.
Дарья Пархоменко
Куратор выставки и творческий директор Laboratoria Art & Science Foundation

Также 22 июня стартует образовательная программа выставки — в этот день пройдет серия artist-scientist talks с участниками экспозиции. А в сентябре пройдет конференция «Art & Science: искусство разговора с другим», посвященная осмыслению диалога человеческого, биологического и технологического средствами современного искусства.

Выставка продлится до 10 октября 2021 года. «Да живет иное во мне» — проект первого в России некоммерческого выставочного и исследовательского центра Laboratoria Art & Science Foundation.

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