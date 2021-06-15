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Американскую бегунью на 4 года отстранили от соревнований за допинг. Она винит во всем буррито

Семён Гудошников
Сегодня в 16:43

Американской бегунье Шелби Хулихан на 4 года запретили заниматься легкой атлетикой, после того как ее тест на запрещенные вещества показал положительный результат. Об этом она рассказала на своей странице в фейсбуке, сославшись на полученное ею письмо от независимой организации по борьбе с допингом Athletics Integrity Unit.

По словам спортсменки, ей пришлось около 10 раз перечитать письмо и воспользоваться Google, чтобы понять, что произошло. В ее анализах был найден анаболический стероид нандролон (используется для увеличения мышечной массы), о котором, как утверждает Хулихан, она никогда не слышала.

Бегунья составила список продуктов, которые она употребляла за неделю до того, как 15 декабря сдала анализы для теста. Она пришла к выводу, что наиболее вероятным источником нандролона стало буррито, которое она купила в мексиканском фургончике у дома и съела за 10 часов до теста.

По словам Хулихан, некоторые виды свиней вырабатывают нандролон в больших количествах естественным путем, а ВАДА известно, что после употребления их мяса тест может показать положительный результат.

Бегунья утверждает, что никогда не принимала запрещенных веществ и сделала все возможное, чтобы доказать свою невиновность — она прошла тест на детекторе лжи, а один из лучших токсикологов мира исследовал образец ее волос.

«ВАДА согласилось, что тест не показал в моем организме накопления вещества, как если бы я принимала его регулярно. Однако ничто не изменило первоначального решения лаборатории по дисквалификации», — отметила Хулихан.

Спортсменка чувствует себя потерянной и опустошенной, ведь всегда была предана легкой атлетике и мечтала оказаться на вершине олимпийского подиума. Сейчас она не уверена, что когда‑нибудь ее мечта исполнится. Борьбу за признание своей невиновности бегунья собирается продолжить.

Если решение антидопинговой комиссии останется в силе, ей придется пропустить Олимпийские игры в Токио в 2021 году и в Париже в 2024-м. Хулихан — американская рекордсменка на дистанциях в 1500 и 5000 метров. На своих первых Олимпийских играх в Рио в 2016 году она вышла в финал в беге на 5000 метров.

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