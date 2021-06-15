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Началось строительство первого веломаршрута из Москвы в Петербург

Валерия Корниенко
Вчера в 15:58

Команда по развитию велокультуры Let’s Bike It! и КБ «Стрелка» приступили к строительству веломаршрута Москва — Петербург. Об этом сообщается на странице проекта в «ВКонтакте».

Строительство началось на первом участке маршрута — от города Яхромы до Дубны. Велодорожка пройдет вдоль канала имени Москвы.

Весь проект рассчитан на несколько лет. В рамках маршрута будет организована не только велодорожка, но и дополнительные места для ночевок и питания.

Прошлой осенью проект Let’s Bike It! и КБ «Стрелка» при поддержке Ростуризма провели исследовательскую велоэкспедицию по маршруту Москва — Петербург. Маршрут проходил через исторические поселения — Тверь, Торжок, Осташков, Старую Руссу, Великий Новгород и Гатчину.

Протяженность пути составила 1150 километров, дорога заняла 16 дней. Полученные во время экспедиции данные используются для создания веломаршрута между Москвой и Петербургом.

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