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Дайвер, которого чуть не съел кит, ответил на вопросы пользователей Reddit

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:40

16-летний сын дайвера Джейкоб, пользователь Reddit под ником Bloxiefox, по просьбе отца устроил сессию вопросов и ответов, где любой желающий мог узнать больше о происшествии лично у Пакарда. Большинство вопросов касались пережитой встречи с китом: как он выбрался, что видел и чувствовал.

11 июня 56-летний ловец омаров Майкл Пакард нырял у берегов Провинстауна, штат Массачусетс, когда внезапно попал в пасть кита. По его словам, после сильного толчка неизвестного происхождения настала кромешная темнота. Он почувствовал, что куда‑то двигается: это кит мышцами рта пытался протолкнуть дайвера в желудок. Спустя время кит вынырнул на поверхность и выплюнул мужчину. Сначала Пакард подумал, что оказался внутри белой акулы, однако не нашел зубов в пасти и серьезных повреждений на теле.

Мы собрали самые интересные вопросы пользователей Reddit. Оказалось, что Пакард пережил не только встречу с китом, но и авиакатастрофу.

OrangeElephant88: Расскажите вашу самую безумную историю о дайвинге? Я читал в статье, что вы видели много белых акул; вы когда‑нибудь близко сталкивались с ними или они держатся подальше?
Bloxiefox: Нечасто встречал акул. Некоторое время назад я нашел труп пропавшего человека во время погружения.

Adamski_G: Как вы относитесь ко всему этому вниманию?
Bloxiefox (отвечает сын дайвера): Он очень ошеломлен. Он обычный парень.

PointstoProve: Что случилось после того, как вы освободились? Смогли ли вы доплыть до безопасного места или кто‑то вам помог?
Bloxiefox: Мой помощник вытащил меня из воды обратно на лодку. Я рад, что он был там.

Clashvalley: Вы нашли там омаров?
Bloxiefox: К сожалению, нет.

Splimp: Его язык был гладкий, как у собаки, или колючий, как у кошки?
Bloxiefox: Я был в костюме, не могу точно сказать. Кроме того, рот был наполнен водой.

Flying-Wild: Какой была ваша последняя мысль, когда вы поняли, что вас съел кит?
Bloxiefox: Моя жена и дети.

© Komotoz

TheAnnieDude: Как вы выбрались? Вы что‑нибудь видели? Что плохого могло случиться внутри, чего не случилось, к счастью?
Bloxiefox: В конце концов киту удалось выбросить меня, двигая головой. Внутри было очень темно. Я мог бы задохнуться или утонуть, если бы вовремя не нашел свой регулятор.

DryKnight: Вы почувствовали изменение давления, когда кит всплыл на поверхность?
Bloxiefox: Я не чувствовал ничего, кроме собственного тела, бьющегося о воду. Давление было наименьшей из моих забот.

Conmanmurphy: Вы видели, что кит приближается, и просто не могли увернуться или он подкрался к вам?
Bloxiefox: Вообще его не заметил. Он подплыл сзади, я почувствовал его в последний момент, а потом — бум!

Part-Time-Dog: На что больше всего похоже ощущение, что тебя проглатывают? Это как быть раздавленным диваном или быть избитым со всех сторон? Вы думали: «О, здорово, я тот парень, которого сегодня съедят», или вам слишком трудно было переварить то, что происходит, пока все не закончилось?
Bloxiefox: Он был полон воды, и я чувствовал, как мышцы его рта судорожно сжимаются вокруг меня, это было действительно странное чувство. Не могу найти для этого сравнение.

Daredizzle: Как долго вы там пробыли?
Bloxiefox: По моей оценке, от тридцати до сорока секунд.

AmyPalgreen87: Вы пытались связаться с китом?
Bloxiefox: Я не думаю, что он был бы в настроении разговаривать со мной в то время.

© Komotoz

1dabaholic: Ты знал, что сможешь спастись? Ты думал, что умрешь? Ты убил кита?
Bloxiefox: Сначала я был сосредоточен на том, чтобы вернуть свой регулятор обратно в рот, чтобы я мог дышать. Тогда я подумал, что, может быть, смогу выбраться отсюда. Моя голова просто кружилась, я чувствовал, как кит плавает вокруг, и я просто думал, что почти нет никакого выхода из этого. Кит жив и здоров.

EL_Huegdon-1995: Планируете ли вы продолжать свою работу или просто нырять? Должно быть, это событие травмировало вас.
bloxiefox: Я вернусь в воду как можно скорее. Эта работа — моя жизнь, я не остановлюсь ни перед чем.

Missiler: Как ты думаешь, почему кит тебя не съел? Гидрокостюм?
Bloxiefox: Физически неспособен. Горло у китов очень маленькое.

© Komotoz

Помимо встречи с китом, в 2001 году мужчина стал одним из пяти выживших в авиакатастрофе в Коста-Рике. Небольшой самолет авиакомпании «Санса» потерпел крушение незадолго до того, как должен был приземлиться в прибрежном городке Квепос. Спасатели обнаружили пострадавших лишь через сутки после крушения.

Und88: Это правда, что вы пережили авиакатастрофу в Коста-Рике?
Bloxiefox: Да. Некоторое время назад.

NeonSandwich: Я читал в другой теме об авиакатастрофе, которую вы пережили. Готовы ли вы углубиться в этот опыт и понять, как он повлиял на вас, вашу жизнь и мировоззрение?
Bloxiefox (отвечает сын дайвера): Обычно я не очень часто спрашиваю отца об авиакатастрофе. Когда я его спрашиваю, он говорит, что был просто поражен тем, что остался жив, и если бы спасатели подоспели бы к ним на день позже, то сегодня его бы здесь не было. У него на спине большой шрам. Все это случилось еще до моего рождения, но я уверен, что это сделало его таким храбрым человеком, каким он является сегодня.

Salazarthesnek: Кроме кита и авиакатастрофы были ли у вас другие предсмертные истории?
Bloxiefox: Когда мне было лет 15 или около того, моя рыбацкая лодка застряла в море. Я поплыл за ней. Видимость была ужасная, я понятия не имел, где нахожусь. Я еле выбрался оттуда живым, повезло, что меня нашли.

© Komotoz

Также вопрос Майклу Паккарду направил и тот самый кит.

The70sdiscoking: Привет. Это кит. Во-первых, извините за путаницу. Я принял вас за другого клиента, который вызвал меня в Uber. Когда вы попали в мой рот, я быстро понял, что ошибся пассажиром, и хотел отпустить, конечно, бесплатно. Во всяком случае, я надеюсь, что у вас все в порядке. Один вопрос: вы оцените поездку на 5 звезд, пожалуйста?
Bloxiefox: Все хорошо. Ошибки случаются.

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