Дайвер, которого чуть не съел кит, ответил на вопросы пользователей Reddit

16-летний сын дайвера Джейкоб, пользователь Reddit под ником Bloxiefox, по просьбе отца устроил сессию вопросов и ответов, где любой желающий мог узнать больше о происшествии лично у Пакарда. Большинство вопросов касались пережитой встречи с китом: как он выбрался, что видел и чувствовал. 11 июня 56-летний ловец омаров Майкл Пакард нырял у берегов Провинстауна, штат Массачусетс, когда внезапно попал в пасть кита. По его словам, после сильного толчка неизвестного происхождения настала кромешная темнота. Он почувствовал, что куда‑то двигается: это кит мышцами рта пытался протолкнуть дайвера в желудок. Спустя время кит вынырнул на поверхность и выплюнул мужчину. Сначала Пакард подумал, что оказался внутри белой акулы, однако не нашел зубов в пасти и серьезных повреждений на теле. Мы собрали самые интересные вопросы пользователей Reddit. Оказалось, что Пакард пережил не только встречу с китом, но и авиакатастрофу.

OrangeElephant88: Расскажите вашу самую безумную историю о дайвинге? Я читал в статье, что вы видели много белых акул; вы когда‑нибудь близко сталкивались с ними или они держатся подальше?

Bloxiefox: Нечасто встречал акул. Некоторое время назад я нашел труп пропавшего человека во время погружения. Adamski_G: Как вы относитесь ко всему этому вниманию?

Bloxiefox (отвечает сын дайвера): Он очень ошеломлен. Он обычный парень. PointstoProve: Что случилось после того, как вы освободились? Смогли ли вы доплыть до безопасного места или кто‑то вам помог?

Bloxiefox: Мой помощник вытащил меня из воды обратно на лодку. Я рад, что он был там. Clashvalley: Вы нашли там омаров?

Bloxiefox: К сожалению, нет. Splimp: Его язык был гладкий, как у собаки, или колючий, как у кошки?

Bloxiefox: Я был в костюме, не могу точно сказать. Кроме того, рот был наполнен водой. Flying-Wild: Какой была ваша последняя мысль, когда вы поняли, что вас съел кит?

Bloxiefox: Моя жена и дети.

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TheAnnieDude: Как вы выбрались? Вы что‑нибудь видели? Что плохого могло случиться внутри, чего не случилось, к счастью?

Bloxiefox: В конце концов киту удалось выбросить меня, двигая головой. Внутри было очень темно. Я мог бы задохнуться или утонуть, если бы вовремя не нашел свой регулятор. DryKnight: Вы почувствовали изменение давления, когда кит всплыл на поверхность?

Bloxiefox: Я не чувствовал ничего, кроме собственного тела, бьющегося о воду. Давление было наименьшей из моих забот. Conmanmurphy: Вы видели, что кит приближается, и просто не могли увернуться или он подкрался к вам?

Bloxiefox: Вообще его не заметил. Он подплыл сзади, я почувствовал его в последний момент, а потом — бум! Part-Time-Dog: На что больше всего похоже ощущение, что тебя проглатывают? Это как быть раздавленным диваном или быть избитым со всех сторон? Вы думали: «О, здорово, я тот парень, которого сегодня съедят», или вам слишком трудно было переварить то, что происходит, пока все не закончилось?

Bloxiefox: Он был полон воды, и я чувствовал, как мышцы его рта судорожно сжимаются вокруг меня, это было действительно странное чувство. Не могу найти для этого сравнение. Daredizzle: Как долго вы там пробыли?

Bloxiefox: По моей оценке, от тридцати до сорока секунд. AmyPalgreen87: Вы пытались связаться с китом?

Bloxiefox: Я не думаю, что он был бы в настроении разговаривать со мной в то время.

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1dabaholic: Ты знал, что сможешь спастись? Ты думал, что умрешь? Ты убил кита?

Bloxiefox: Сначала я был сосредоточен на том, чтобы вернуть свой регулятор обратно в рот, чтобы я мог дышать. Тогда я подумал, что, может быть, смогу выбраться отсюда. Моя голова просто кружилась, я чувствовал, как кит плавает вокруг, и я просто думал, что почти нет никакого выхода из этого. Кит жив и здоров. EL_Huegdon-1995: Планируете ли вы продолжать свою работу или просто нырять? Должно быть, это событие травмировало вас.

bloxiefox: Я вернусь в воду как можно скорее. Эта работа — моя жизнь, я не остановлюсь ни перед чем. Missiler: Как ты думаешь, почему кит тебя не съел? Гидрокостюм?

Bloxiefox: Физически неспособен. Горло у китов очень маленькое.

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Помимо встречи с китом, в 2001 году мужчина стал одним из пяти выживших в авиакатастрофе в Коста-Рике. Небольшой самолет авиакомпании «Санса» потерпел крушение незадолго до того, как должен был приземлиться в прибрежном городке Квепос. Спасатели обнаружили пострадавших лишь через сутки после крушения. Und88: Это правда, что вы пережили авиакатастрофу в Коста-Рике?

Bloxiefox: Да. Некоторое время назад. NeonSandwich: Я читал в другой теме об авиакатастрофе, которую вы пережили. Готовы ли вы углубиться в этот опыт и понять, как он повлиял на вас, вашу жизнь и мировоззрение?

Bloxiefox (отвечает сын дайвера): Обычно я не очень часто спрашиваю отца об авиакатастрофе. Когда я его спрашиваю, он говорит, что был просто поражен тем, что остался жив, и если бы спасатели подоспели бы к ним на день позже, то сегодня его бы здесь не было. У него на спине большой шрам. Все это случилось еще до моего рождения, но я уверен, что это сделало его таким храбрым человеком, каким он является сегодня. Salazarthesnek: Кроме кита и авиакатастрофы были ли у вас другие предсмертные истории?

Bloxiefox: Когда мне было лет 15 или около того, моя рыбацкая лодка застряла в море. Я поплыл за ней. Видимость была ужасная, я понятия не имел, где нахожусь. Я еле выбрался оттуда живым, повезло, что меня нашли.

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