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Сотрудницу МИД России приговорили к пяти годам колонии за растрату миллиона долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 15:01

Пресненский районный суд Москвы признал сотрудницу валютно-финансового департамента МИД России Наталью Агальцову виновной в растрате миллиона долларов. Ей назначено пять лет колонии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Гражданский иск подал МИД. Сторона обвинения просила назначить Агальцовой шесть лет лишения свободы. Подсудимую обвинили по четвертой части статьи 160 УК, она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

«По факту исчезновения денег руководство министерства сразу обратилось в правоохранительные органы, после проведенных следственных действий в качестве обвиняемой по уголовному делу была привлечена сотрудница валютно-финансового департамента министерства», — заявили в ведомстве.

Факт пропажи миллиона долларов был установлен в 2020 году. Украденные деньги были частью 1,5 млн долларов, которые Министерство иностранных дел получило от Ирана за консульские услуги. Наличные хранились в коробке из‑под водки.

Большая часть денег исчезла с 16 по 19 декабря 2019 года — по результатам проведенной ревизии, недоставало 1 066 638 долларов. Когда Наталью Агальцову задержали и допросили, она заявила, что в одиночку вскрыла пакет с деньгами (это противоречит инструкциям) и обнаружила несовпадение реальной суммы с заявленной.

Специалистка валютно-финансового департамента запаниковала и решила компенсировать недостачу за счет средств из кассы, своих накоплений (200 тыс. долларов) и кредита в 3 млн рублей. Ей отказали в банке, и Агальцова даже попыталась совершить самоубийство, но попытка оказалась неудачной.

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ИТАР-ТАСС
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