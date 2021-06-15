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«Я прекрасно себя чувствую»: Протасевич выступил на брифинге МИД Беларуси

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:14

Бывший главред Nexta Роман Протасевич, арестованный белорусскими властями после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, принял участие в брифинге МИД Беларуси. Видео с пресс-конференции опубликовано на ютьюбе.

Протасевич заверил, что с ним все в порядке и со здоровьем проблем у него нет. «Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб <…> Прошу поменьше распространять слухи и домыслы о моем здоровье», — заявил белорусский оппозиционер.

Информацию о своем избиении Протасевич назвал «слухами и домыслами, которые не имеют под собой никакого подтверждения». «Мам, пап, не переживайте, у меня правда все отлично», — обратился он к родителям.

Журналист также подчеркнул, что никто не принуждал его к сотрудничеству со следственными органами. По его словам, он делает это, поскольку готов взять на себя ответственность за свои действия и осознает, «какой урон я нанес государству».

Протасевич заявил, что не изменил своих политических взглядов и никогда не будет сторонником действующего президента Беларуси. При этом он уточнил, что уважает Лукашенко как человека, который сумел удержать власть после оппозиционных протестов 2020 года.

Глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора в свою очередь сообщил на пресс-конференции, что Протасевича обвиняют по трем уголовным статьям: разжигание социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Девушка оппозиционера Софья Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, а также в участии в массовых беспорядках.

Романа Протасевича задержали в минском аэропорту 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден экстренно сесть там после сообщения о минировании. В небе над Беларусью лайнер сопровождал истребитель белорусских вооруженных сил. Вместе с журналистом была задержана и Софья Сапега, гражданка РФ.

Власти многих стран ЕС сочли инцидент захватом самолета ради задержания Протасевича, после чего запретили своим авиакомпаниям летать над Белоруссией, а перевозчику «Белавиа» — над своей территорией.

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