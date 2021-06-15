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Космонавты и летчики-испытатели России получают самую высокую пенсию. Чиновники — чуть выше среднего

Виктория Шанина
Сегодня в 9:04

Руководитель проекта Pensopathology.ru Евгений Биезбардис назвал максимально возможный размер пенсии в России. Официально установленного потолка нет, но больше всего получают космонавты и летчики-испытатели, пишет «Прайм».

По данным Росстата от 2021 года, средняя пенсия федерального госслужащего стала самой высокой среди всех категорий пенсионеров — 22 792 рубля. В целом средний размер выплат составил 15 744 рублей, пенсии по старости — 16 790 рублей.

Помимо государственной, чиновники могут претендовать на страховую пенсию по старости. Такое же право есть у людей, которые «занимаются экстремальными видами деятельности и приносят пользу человечеству».

Под такую категорию попадают космонавты и летчики-испытатели. По данным Росстата от 1 января 2016 года, пенсия космонавта составляла 446 тыс. рублей. Более свежих данных по этой профессии не публикуется.

Также на крупные выплаты могут рассчитывать военные пенсионеры. Они имеют право получать две пенсии — из федерального бюджета по линии силовых ведомств и от независимого работодателя, к которому военный пришел по выслуге лет.

В целом для большинства населения России размер страховой пенсии зависит от предельного количества пенсионных коэффициентов. Они зачисляются на индивидуальный личный счет за каждый год, а их число напрямую связано с размером дохода гражданина.

За 2020 год максимальное число накопленных коэффициентов составило 9,57. Существуют различные надбавки, например доплата до минимального прожиточного уровня пенсионера. Этот показатель зависит от региона проживания. Средний размер страховой пенсии по старости на данный момент — 17,5 тыс. рублей.

7 июня председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил письмо Владимиру Путину с просьбой возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. По его мнению, допущена несправедливость, которую необходимо устранить.

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