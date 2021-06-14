Видео с выступлением Эда Ширана в школьной постановке выставили на аукцион

Архивное видео выступления 15-летнего Эда Ширана в школьной постановке мюзикла «Grease» выставили на аукцион. Об этом сообщает издание Billboard.

В фильме, который длится почти два часа, Ширан в кожаной куртке и зачесанными волосами, изображает персонажа Роджера. На сайте аукциона говорится, что музыкант имеет несколько строк в пьесе и выступает в качестве запасного певца-танцора во всех песнях, включая дуэт «Those Magic Changes» и почти три минуты сольного исполнения «Mooning». Видео предоставлено одноклассником и коллегой по мьюзиклу из средней школы.