Песков: журналистов «Дождя» исключили из президентского пула

Журналисты телеканала «Дождь» больше не могут принимать участие в кремлевском пуле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Да. Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям», — сказал Песков.

В апреле корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева задержали по подозрению в участии в акции в поддержку Навального. Журналиста отвезли в ОВД «Левобережный» для составления протокола по статье 20.2 КоАП (часть статьи не уточняется), а затем отпустили без протокола. Коростелеву пришлось написать две объяснительные и подписать обязательство о явке.

21 апреля в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального. МВД оценило численность московского митинга в 6000 человек, петербургского — в 4500. СМИ писали о 10 и 25 тыс. людей на акции в столице.