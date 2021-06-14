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Скончался американский актер Нед Битти. Ему было 83 года

Виктория Шанина
Сегодня в 12:35

В возрасте 83 лет скончался американский актер Нед Битти. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила его дочь Блоссом Битти.

По словам Блоссом, ее отец умер 13 июня в своем доме в Лос-Анджелесе. Мужчина скончался естественной смертью.

Битти известен по ролям в фильмах «Избавление», «Нэшвилл», «Большой кайф», «Руди», «Его игра», «Снова в школу», «Переключая каналы» и «Чаттахучи». Кроме того он снимался в сериалах «Убойный отдел» и «Чертова служба в госпитале Мэш», а также озвучивал медведя Лотсо в мультфильме «История игрушек: Большой побег».

В 1977 году Неда Битти номинировали на «Оскар» за роль в картине «Телесеть» Сидни Люмета. Лауреатом той церемонии стал Джейсон Робардс за фильм «Вся президентская рать», где также играл Битти.

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