Скончался американский актер Нед Битти. Ему было 83 года

В возрасте 83 лет скончался американский актер Нед Битти. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщила его дочь Блоссом Битти.

По словам Блоссом, ее отец умер 13 июня в своем доме в Лос-Анджелесе. Мужчина скончался естественной смертью.

Битти известен по ролям в фильмах «Избавление», «Нэшвилл», «Большой кайф», «Руди», «Его игра», «Снова в школу», «Переключая каналы» и «Чаттахучи». Кроме того он снимался в сериалах «Убойный отдел» и «Чертова служба в госпитале Мэш», а также озвучивал медведя Лотсо в мультфильме «История игрушек: Большой побег».

В 1977 году Неда Битти номинировали на «Оскар» за роль в картине «Телесеть» Сидни Люмета. Лауреатом той церемонии стал Джейсон Робардс за фильм «Вся президентская рать», где также играл Битти.