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Журналистку Sota, снимавшую акцию Павла Крисевича на Красной площади, отпустили из полиции

Валерия Корниенко
Вчера в 21:03

Журналистку издания Sota Нику Самусик выпустили из изолятора после задержания из‑за акции художника Павла Крисевича с имитацией самоубийства на Красной Площади. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова.

Девушке не стали избирать меру пресечения и отпустили под обязательство явиться в ОВД по району Таганский.

Самусик проходит подозреваемой по делу о хулиганстве, которое возбудили после акции Крисевича на Красной площади, прошедшей 11 июня. Журналистка снимала перформанс и была задержана вместе с художником.

Павлу Крисевичу 13 июня избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца. 11 июня он инсценировал выстрел себе в голову на Красной площади, зачитав перед этим манифест со словами «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием».

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