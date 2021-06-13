«После коронавируса чувствую себя будто пьяный»: Поветкин объявил о завершении боксерской карьеры

Российский боксер Александр Поветкин решил завершить выступления в профессиональном спорте. Об этом сообщает ТАСС.

«Годы берут свое. Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдет, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается», — заявил 41-летний спортсмен.

В Федерации бокса рассказали, что Поветкин займется общественной деятельностью, в частности, будет популяризировать бокс.

Александр Поветкин — победитель Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004) и регулярный чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (2011-2013).

В последнем поединке в марте 2021-го боксер в четвертом раунде уступил нокаутом британцу Диллиану Уайту, так и не получив шанс во второй раз побороться за титул чемпиона мира после расставания с поясом WBA.