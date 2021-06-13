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В Екатеринбурге демонтировали надпись Тимофея Ради «Я бы обнял тебя, но я просто текст»

Валерия Корниенко
Сегодня в 19:27

В Екатеринбурге демонтировали арт-объект Тимофея Ради «Я бы обнял тебя, но я просто текст», установленный на пятиэтажке в центре города. Фотографии с разобранным щитом появились в телеграм-канале уличного художника.

По какой причине убрали работу Ради, неизвестно. На крыше дома она простояла около восьми лет.

Тимофей Радя — современный российский стрит-арт художник. Его работы можно увидеть не только в родном Екатеринбурге, но и в Петербурге, Москве, Перми, Владивостоке и других городах России.

«Я бы обнял тебя, но я просто текст» — один из самых известных арт-объектов художника. Среди других его работ — «Эй ты люби меня» на стене Центра современного искусства во Владивостоке, «Кто мы, откуда, куда мы идем?» на крыше Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге, а также перфоманс «Стабильность», во время которого художник построил пирамиду из щитов ОМОНа.

Ранее «Афиша Daily» рассказала все, что нужно знать о творчестве Тимофея Ради.

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