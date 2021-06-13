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Разгром российской сборной, автомобиль и квартира за прививку и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:41

В России за сутки выявили 14 723 случая COVID-19 — на 1213 больше, чем вчера. Постоянный прирост заболевших наблюдается со 2 июня.

На фоне роста заболеваемости коронавирусом некоторые российские вузы переведут с 15 по 19 июня сессии и аттестации на дистанционный формат. По той же причине в Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького, а на въездах в Ивановскую область появились кордоны с сотрудниками ДПС, проверяющими справки о вакцинации, отрицательном тесте на COVID-19 или наличии антител.

Власти Москвы решили стимулировать вакцинацию при помощи розыгрыша автомобилей, а Подмосковья — квартиры. Выиграть смогут те москвичи, которые получили первый компонент вакцины с 14 июня по 11 июля (для жителей Московской области — с 15 по 25 июня).

России проиграла Бельгии со счетом 0:3 в первом матче Евро-2020, который прошел 12 июня в Петербурге. Перед игрой болельщики освистали бельгийских игроков, которые встали на колено в знак поддержки движения Black Lives Matter.

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца акциониста Павла Крисевича, который сымитировал выстрел себе в голову на Красной площади. Против него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Оксана Пушкина направит в Генпрокуратуру и МВД запросы по поводу похищенной чеченки Халимат Тарамовой, которую насильно увезли из убежища для женщин в Махачкале. «Произошедшее должно получить свою правовую оценку», — заявила депутат Госдумы.

Роскосмос уволил из руководства единственного космонавта Сергея Крикалева под предлогом новой стратегии, для которой нужны новые люди. Источники в госкорпорации говорят, что это связано с критикой полета на МКС Юлии Пересильд и Клима Шипенко.

Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь и призвал смело исполнять свой воинский долг. Его слова прозвучали на освящении храма Минобороны.

Компания Blue Origin продала билет на суборбитальный полет на корабле New Shepard за 28 млн долларов. Покупатель 20 июля отправится в космос вместе с основателем компании Джеффом Безосом, его братом Марком и еще одним космическим туристом.

Кевин Бейкон исполнит роль хитрого и эксцентричного злодея в ремейке «Токсичного мстителя». Норвежский режиссер Томми Виркола дебютирует в анимации с комедией «Спермагеддон».

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