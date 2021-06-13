На въездах в Ивановскую область поставили наряды ДПС. Они проверяют справки о вакцинации

Власти Ивановской области выставили на въездах в регион кордоны ДПС для круглосуточной проверки справок о вакцинации. Меру безопасности объяснили ухудшением эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе УМВД по области.

Посты ДПС на Костромском, Ярославском и Московском направлениях появились по рекомендации регионального оперативного штаба. Иногородним гостям предстоит пройти двухнедельную самоизоляцию.

В Управлении МВД по Ивановской области уточнили, что ограничения не распространяются на тех, кто прошел полный курс вакцинации, имеет справку об отрицательном тесте на COVID-19, полученную не ранее трех дней до въезда в регион, или справку о наличии антител от 1 января этого года и позднее.

Правительство Ивановской области уже вводило подобные требования на майские праздники. Список требований для иногородних был такой же.