Оксана Пушкина обратится в МВД и Генпрокуратуру с запросом о похищенной чеченке

Депутат Госдумы Оксана Пушкина направит в Генпрокуратуру и МВД запросы, касающиеся похищенной чеченки Халимат Тарамовой, которую насильно увезли из кризисной квартиры в Махачкале. Об этом Пушкина сообщила в своем телеграм-канале.

«Вопиюще выглядит история, случившаяся в Махачкале, когда полиция ворвалась в место временного пребывания женщин <…> и вывезла в неизвестном направлении находившуюся там девушку. Есть серьезные основания опасаться за ее безопасность, поэтому, на мой взгляд, произошедшее должно получить свою правовую оценку», — говорится в сообщении.

По словам Пушкиной, она «внимательно следит за ситуацией» и готовит запрос министру МВД Владимиру Колокольцеву и главе Генпрокуратуры Игорю Краснову.

«Никакие „порядки“ и „традиции“ не могут быть оправданием для того, чтобы пользоваться полномочиями в обход законов и нарушать права гражданина, закрепленные в Конституции», — указала депутат.

10 июня в Махачкале полицейские пришли в квартиру, где укрывались жертвы домашнего насилия. Среди них была чеченка Халимат Тарамова, сбежавшая из семьи из‑за побоев. Девушку силой вывезли в Чеченю, а правозащитниц, которые пытались ей помочь, задержали. Вместе с Тарамовой забрали уроженку Перми Анну Манылову, но ее освободили по дороге.

13 июня чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что «благодаря слаженным действиям правоохранительных органов пресечена попытка похищения человека». По его словам, Тарамову пытались похитить «провокаторы», но сотрудникам полиции удалось вернуть девушку домой.

Халимат Тарамова — дочь Аюба Тарамова, который в 2000 году занял должность главы аппарата администрации Чечни, а затем работал первым замминистра ЖКХ республики.