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Патриарх Кирилл напомнил военнослужащим о вечной жизни на освящении храма Минобороны

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:49

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил военнослужащим, что после смерти во время исполнения приказа их ждет вечная жизнь. Об этом он заявил в ходе освящения собора Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил России. Трансляция велась на ютьюб-канале Минобороны.

«Помните, что если вы жизнь свою положили за родину, за други своя, то вы будете вместе с богом в его царствии, славе, вечной жизни», — сказал патриарх Кирилл во время службы. Он также призвал солдат смело исполнять свой воинский долг.

Патриарх убежден, что «мотивация подвига» работает только в том случае, если военный «знает и верит, что с остановкой сердца не прекращается человеческая жизнь».

Богослужение в этом году посвящено годовщины освящения главного храма Вооруженных сил. На нем присутствовал министр обороны Сергей Шойгу, а также несколько сотен военных и гражданских служащих. Посетить храм мог любой желающий. РИА «Новости» отмечает, что большинство прихожан были без масок.

Храм на территории военно-патриотического парка «Патриот» строили с сентября 2018 года. Деньги на строительство собирали добровольными пожертвованиями от военнослужащих, но бюджетные деньги также вложили.

Ранее Патриарх Кирилл во время проповеди на празднике Вознесения заявил, что верующие смогут проходить сквозь стены и мгновенно перемещаться после второго пришествия Господа.

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