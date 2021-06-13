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Власти Москвы отменили выпускной в парке Горького из‑за коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 14:15

Традиционный выпускной для школьников в парке Горького отменен из‑за коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба Москвы.

«Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников», — передает ТАСС сообщение столичного Департамента образования и науки.

Выпускные вечера в школах, как и планировалось, будут проводиться очно с учетом требований Роспотребнадзора. Среди них — измерение температуры на входах в здания, ограничение числа посетителей внутри школ и обязательное ношение масок.

Общегородской выпускной был запланирован на конец июня. В Москве его по традиции проводят в парке Горького — в этот день вход для обычных людей ограничивается, а для выпускников устраивают концерт.

12 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввел новые ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в Москве выявили 7704 новых случая коронавируса. Всего по стране обнаружено 14 723 заражения, а постоянный прирост заболевших наблюдается со 2 июня.

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