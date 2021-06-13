перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Компания Джеффа Безоса продала билет на полет в космос за 28 млн долларов 12:59
Собянин объявил розыгрыш пяти автомобилей среди тех, кто вакцинируется до 11 июля 12:22
sagindie/Flickr Кевин Бейкон сыграет злодея в ремейке «Токсичного мстителя». Ему будет противостоять Питер Динклейдж
Кевин Бейкон сыграет злодея в ремейке «Токсичного мстителя». Ему будет противостоять Питер Динклейдж 11:48
В России выявили более 14 тыс. случаев коронавируса. Количество заболевших растет уже больше недели 11:22
Российские вузы переведут сессию и аттестацию на дистанционку 10:32
Опрос: больше 80% россиян свойственно опаздывать, а самыми непунктуальными оказались москвичи 9:49
Сборная России проиграла Бельгии в первом матче Евро-2020 со счетом 0:3 8:50
Кадр из фильма «Обитель зла» (2002) Netflix объявил актерский состав сериала по мотивам игры «Обитель зла»
Netflix объявил актерский состав сериала по мотивам игры «Обитель зла» Вчера в 21:18
Глава Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката. Он находится в тяжелом состоянии Вчера в 20:31
Журналист Майкл Наки уехал из России. Он объяснил это «политической ситуацией в стране» Вчера в 19:58
Garbage выпустили седьмой студийный альбом «No Gods No Masters» Вчера в 19:33
Нерабочие дни в Москве, байопик про Горбачева и другие новости дня Вчера в 18:51 Дайджест
CardMapr.nl/Unsplash Лига безопасного интернета нашла пропаганду наркотиков в контенте более 200 российских блогеров
Лига безопасного интернета нашла пропаганду наркотиков в контенте более 200 российских блогеров Вчера в 17:24
Евгений Миронов сыграет Михаила Горбачева в сериале про первого президента СССР Вчера в 16:53
Ирина Шихман проведет на Красной площади паблик-ток на тему «Женщина в поэзии и литературе» Вчера в 16:46
Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими Вчера в 15:17
На будке в Петербурге, где закрасили поп-иты «Стресс» и «Скрепы», сделали граффити в цвете триколора Вчера в 15:14
nexta_tv/instagram Родители Романа Протасевича попросили Меркель «остановить Лукашенко» и прекратить пытки над сыном
Родители Романа Протасевича попросили Меркель «остановить Лукашенко» и прекратить пытки над сыном Вчера в 14:30
На доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде повесили часы со словом «Россия». Они идут в прошлое Вчера в 13:52
Натали Портман и Джулианна Мур появятся в картине об отношениях с большой разницей в возрасте Вчера в 13:09
Отключить рекламу

Компания Джеффа Безоса продала билет на полет в космос за 28 млн долларов

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:59

Частная космическая компания Blue Origin, основанная гендиректором Amazon Джеффом Безосом, продала в ходе аукциона билет на первый суборбитальный обзорный полет на корабле New Shepard за 28 млн долларов. Об этом сообщается в твиттере компании.

Имя покупателя будет публично объявлено в течение нескольких недель. Он отправится в космос 20 июля вместе с самим Безосом и его братом Марком. Кроме них, на корабле будет еще один турист, имя которого пока также неизвестно.

Средства от продажи билета на аукционе будут переданы созданному Blue Origin фонду Club for the Future. Задача организации — поощрять молодых людей строить карьеру в технических областях и способствовать развитию космонавтики.

Подготовка космических туристов начнется за два дня до пуска. Во время полета New Shepard пересечет линию Кармана (100 километров над уровнем моря), после чего пассажиры смогут расстегнуть ремни и в течение трех минут летать в невесомости. Затем они приземлятся обратно на Землю.

Первый запуск New Shepard произошел в октябре 2020 года. Корабль используют для проверки технологий лунной программы НАСА «Артемида». В 2020 году космическое агентство США выбрало Blue Origin, SpaceX и Dynetics частными подрядчиками для отправки грузов и людей на Луну.

События недели на afisha.ru
комедия
Круэлла
История становления самой модной злодейки Disney
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Глючный и затягивающий трэп новой школы
триллер
Тихое место-2
Продолжение самого концептуального хоррора последних лет
электроника
«Фестиваль «Чуткие»: «Созвездие отрезок», Lurmish, «ИльяМазо», «Залпом», Женя Борзых
Благотворительный фестиваль с экспериментальной поп-музыкой
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
детектив
Заклятие-3: По воле дьявола
Очередная порция паранормальщины — теперь от Майкла Чавеса
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Amazon
NASA
Роскосмос
SpaceX
Люди
Джефф Безос
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить