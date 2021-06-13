Компания Джеффа Безоса продала билет на полет в космос за 28 млн долларов

Частная космическая компания Blue Origin, основанная гендиректором Amazon Джеффом Безосом, продала в ходе аукциона билет на первый суборбитальный обзорный полет на корабле New Shepard за 28 млн долларов. Об этом сообщается в твиттере компании.

Имя покупателя будет публично объявлено в течение нескольких недель. Он отправится в космос 20 июля вместе с самим Безосом и его братом Марком. Кроме них, на корабле будет еще один турист, имя которого пока также неизвестно.