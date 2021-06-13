Компания Джеффа Безоса продала билет на полет в космос за 28 млн долларов

Частная космическая компания Blue Origin, основанная гендиректором Amazon Джеффом Безосом, продала в ходе аукциона билет на первый суборбитальный обзорный полет на корабле New Shepard за 28 млн долларов. Об этом сообщается в твиттере компании.
Имя покупателя будет публично объявлено в течение нескольких недель. Он отправится в космос 20 июля вместе с самим Безосом и его братом Марком. Кроме них, на корабле будет еще один турист, имя которого пока также неизвестно.
Средства от продажи билета на аукционе будут переданы созданному Blue Origin фонду Club for the Future. Задача организации — поощрять молодых людей строить карьеру в технических областях и способствовать развитию космонавтики.
Подготовка космических туристов начнется за два дня до пуска. Во время полета New Shepard пересечет линию Кармана (100 километров над уровнем моря), после чего пассажиры смогут расстегнуть ремни и в течение трех минут летать в невесомости. Затем они приземлятся обратно на Землю.
Первый запуск New Shepard произошел в октябре 2020 года. Корабль используют для проверки технологий лунной программы НАСА «Артемида». В 2020 году космическое агентство США выбрало Blue Origin, SpaceX и Dynetics частными подрядчиками для отправки грузов и людей на Луну.