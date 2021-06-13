Собянин объявил розыгрыш пяти автомобилей среди тех, кто вакцинируется до 11 июля

Каждую неделю московские власти будут разыгрывать пять автомобилей среди вакцинированных россиян. Их стоимость оценивают примерно в миллион рублей, следует из сообщения в блоге Сергея Собянина.

Принять участие в акции смогут граждане старше 18 лет, получившие первый компонент вакцины от COVID-19 с 14 июня по 11 июля. Имена победителей будут называть каждую среду, начиная с 23 июня, на телеканале «Москва 24».

Градоначальник подчеркивает, что розыгрыш направлен на стимулирование вакцинации, и напомнил о программе поощрений для привитых москвичей старше 60 лет. «Но, конечно, главный выигрыш для тех, кто привьется, несоизмерим ни с какой машиной — это собственное здоровье и душевное спокойствие», — добавил он.

Собянин написал, что спустя год после прививки его титры (количественный показатель антител в крови после вакцинации) пошли на убыль, поэтому два дня назад он повторно привился первым компонентом «Спутника V».

Темпы заражения коронавирусом продолжают расти — в последнее время ежедневный прирост близок к тысяче человек и больше. За последние сутки в России выявили 14 723 случая COVID-19 — это на 1213 заболевших больше, чем вчера.