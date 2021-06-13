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Кевин Бейкон сыграет злодея в ремейке «Токсичного мстителя». Ему будет противостоять Питер Динклейдж

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:48

Актер Кевин Бейкон присоединился к актерскому составу ремейка картины 1984 года «Токсичный мститель». Питер Динклейдж сыграет главную роль, а Бейкон — хитрого и эксцентричного злодея. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Оригинальный фильм, заявленный как черная комедия категории «B», показывает случай из жизни уборщика в фитнес-клубе. Мужчина чудом выжил после падения в чан с токсичными отходами, а уже дома обнаружил, что превратился в мутанта. Из неудачника он превращается в местного супергероя, противостоящего городской преступности и коррумпированным чиновникам.

«Токсичный мститель» поднимает темы экологии и обыгрывает образы супергероев так, как это делают создатели «Дэдпула». Лента стала самым большим хитом кинокомпании Troma Entertainment, а персонаж — ее талисманом. После премьеры, состоявшейся почти 40 лет назад, вышли еще три сиквела, мюзикл, мультсериал и комикс Marvel.

Помимо Бейкона и Динклейджа, в современной версии снимутся Джейкоб Тремблей и Тейлор Пейдж. Сценарий написал Мэйкон Блэр, пообещав сохранить основные сюжетные моменты оригинала. Он также заявлен режиссером фильма. Съемки стартуют в конце июня в Болгарии, а премьера намечена на 2022 год.

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