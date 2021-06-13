Российские вузы переведут сессию и аттестацию на дистанционку

Российские университеты переведут с 15 по 19 июня сессии и аттестации на дистанционный формат. Меры связаны с ростом случаев заражения коронавирусом и объявлением мэром Москвы нерабочих дней, передает «Интерфакс».

Среди них — МГУ, Высшая школа экономики и МГТУ имени Баумана. По указу ректора Виктора Садовничего продолжить работу в эти дни могут лишь те работники МГУ, «деятельность которых критически важна для обеспечения функционирования» при соблюдении эпидемиологических правил.

В ВШЭ также приняли решение часть экзаменов «проводить онлайн», «даже если для этого будет необходимо внести изменения в расписание». «Те занятия и экзамены, которые сложно провести дистанционно, пройдут в аудиториях, но при соблюдении ограничительных мер», — следует из сообщения вуза. В МГТУ подчеркнули, что приемная комиссия откроется в запланированный срок — 19 июня, но в дистанционной форме.

12 июня Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими с сохранением зарплаты.