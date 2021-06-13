Опрос: больше 80% россиян свойственно опаздывать, а самыми непунктуальными оказались москвичи

Больше 80% россиян признались, что не успевают приходить вовремя. Примерно половина сказала, что задерживаются лишь в исключительных случаях, но каждый десятый честно признался, что опаздывает часто и сильно, но не видит в этом ничего плохого. Такими результатами с «Афишей Daily» поделился «Ситимобил» и ResearchMe.

Сильнее всего опаздывают зумеры (от 18 до 24 лет) — более 40% опаздывают от получаса до полутора часов. По их словам, самая частая причина опоздания — нежелание куда‑то идти. 41% опрошенных винят в опозданиях общественный транспорт, 30% — пробки на дорогах, поэтому в 60% случаев вызывают такси, если сильно задерживаются.

Среди других причин опозданий 16% респондентов назвали нежелание вставать рано утром и перегруженное расписание дня, еще 13% долго собираются. Около 10% опаздывают из‑за того, что провожают детей в детский сад или школу, оставшиеся 4% выгуливают своих питомцев перед уходом.

В 46% случаев россияне не успевают на работу или учебу, треть — на встречу с друзьями или на романтическое свидание. 15% периодически опаздывает на электрички и автобусы, а 11%, наоборот, опаздывают домой с работы, причем мужчины чаще женщин поздно приходят домой (13% против 9%). Пик опозданий приходится на утро, особенно зимой. Однако каждый пятый признался, что опаздывает вне зависимости от времени.

В топе непунктуальности Москва — почти 90% жителей столицы опаздывает, а 53% делает это часто. Второе место разделили Краснодар и Ростов-на-Дону, а следом за ними идут Уфа, Казань и Нижний Новгород. В антирейтинге оказался Екатеринбург — жители города отличились умением приходить вовремя.

41% опрошенных отметили, что отношение к опозданиям зависит от того, куда они спешат. 23% стыдятся опозданий и злятся на себя из‑за этого, зато к чужим задержкам относятся терпимее, если дело не первой важности (35%). 32% отнесутся с большим пониманием, если их заранее предупредят, и только 17% не терпят опозданий. Некоторые заявили, что готовы отменить встречу, если кто‑то задерживается более чем на 10 минут.

В опросе поучаствовали 1248 жителей Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.