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Netflix объявил актерский состав сериала по мотивам игры «Обитель зла»

Виктория Шанина
Сегодня в 21:18

Стрим-сервис Netflix назвал актеров сериала, основанного на медиафраншизе «Обитель зла». Главного злодея картины Альберта Вескера сыграет Лэнс Реддик, который снимался в «Прослушке» и «Остаться в живых».

Также к шоу присоединились Элла Балинска («Ангелы Чарли»), Тамара Смарт («Артемис Фаул»), Сиена Агудонг («Форсаж 9»), Аделин Рудольф («Леденящие душу приключения Сабрины») и Паола Нуньес («Плохие парни навсегда»). Какие им достанутся роли пока неизвестно.

По сюжету в мире вспыхнула эпидемия опаснейшего вируса, который мгновенно превращает зараженных в зомби. Главные герои понимают, что все это может быть политическим заговором, и помимо спасения человечества им предстоит разобраться еще и с разоблачением властей.

В январе 2019-го стало известно о плана Netflix запустить новую кинофраншизу по мотивам игры «Обитель зла». Тогда же отмечалось, что платформа будет работать совместно с Constantin Film. В мае вышел первый трейлер анимационной картины, премьера которого намечена на 8 июля.

История основан на серии игр Resident Evil от компании Capcom. Оригинальные видеоигры появились в 1996 году, а в нулевых появились их экранизации с Милой Йовович в главной роли. Всего вышло шесть фильмов «Обитель зла» от кинокомпании Constantin Film. За время своего существования франшиза заработала около 1,2 млрд долларов.

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