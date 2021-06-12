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Глава Кисловодска госпитализирован после падения с электросамоката. Он находится в тяжелом состоянии

Виктория Шанина
Сегодня в 20:31

Главу Кисловодска Александра Курбатова госпитализировали после падения с электросамоката. Об этом в своем инстаграме написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Состояние тяжелое. Сейчас врачи борются за его жизнь. Начата операция», — сообщил Владимиров. Он выразил соболезнования семье Курбатова.

В мае с предложениями по регулированию использования этого транспорта выступила Мосгордума. В частности, депутаты предложили составить и вести черный список нарушителей, ограничить скорость передвижения в парках до 15 километров в час, а также выделить для самокатов специальные велодорожки и запретить ездить на одном транспорте вдвоем.

Позже Совет по правам человека при президенте России предложил ввести номерные знаки для электросамокатов. Комиссия СПЧ считает необходимым отнести транспорт к числу «источников повышенной опасности, что позволит возложить субсидиарную гражданскую ответственность за причинение вреда на их собственников».

В ночь на 9 июня большинство сервисов кикшеринга в Петербурге запретили пользователям арендовать электросамокаты, а сами средства мобильности пропали с улиц города. Вечером того же дня представители сервисов договорились со Смольным о новых правилах использования электросамокатов.

Максимальную скорость ограничили до 20 км/ч. На некоторых центральных улицах и площадях движение электросамокатов запретили полностью. Прокатиться на них теперь могут только совершеннолетние граждане и только поодиночке. Все электросамокаты необходимо оснастить различимой нумерацией, передней фарой и звуковым сигналом.

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