Журналист Майкл Наки уехал из России. Он объяснил это «политической ситуацией в стране»

Блогер и радиоведущий Майкл Наки покинул Россию из‑за «политической ситуации в стране». Об этом он рассказал изданию «МБХ медиа».
Сейчас Наки находится в Грузии, в Россию он не приедет до того момента, пока в страну не «вернутся конституционные права», а власть не «перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов». По словам журналиста, арест Алексея Навального стал «точкой поворота к нынешней стратегии власти по полному зачищению информационного и политического поля».
«Это связано исключительно с политической ситуацией в стране. Репрессии в отношении несогласных с политикой нынешней власти приобретают все более массовый и хаотичный характер. Обыскивают, задерживают, преследуют — журналистов, правозащитников, политиков и просто людей, которые позволяют себе критиковать нынешнюю вертикаль. Переход к открытой тактике государственного террора и запугивания случился после февраля», — сказал Наки.
На своем ютьюб-канале Майкл Наки опубликовал ролик «Пора валить! Куда уехать из России? Чичваркин, Гуриев, Милов, Гельман, Майкл Наки». В нем журналист и некоторые его коллеги рассказывают, почему и куда они уехали из России.
«Сегодня, в День России, самое время поговорить о том, как и куда из нее уехать. Потому что последний год показал, что власти страны планирует давить все и всех <…> К сожалению, в таких условиях, чтобы сохранить свободу, многим приходится уезжать. Какая‑то часть людей планирует отъезд из‑за того, что просто не хочет жить в стране без экономических и политических перспектив, в стране победивших ментов и телефонного права», — отметил журналист в описании к видео.
Майкл Наки закончил факультет социальных наук Высшей школы экономики, где темой его выпускного диплома стала коррупция. Он проходил стажировку в российском отделении антикоррупционной ассоциации Transparency International*, а также на радиостанции «Эхо Москвы». С 2019 года Наки ведет общественно-политический видеоблог на ютьюбе.
* Transparency International внесен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.