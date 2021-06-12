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Журналист Майкл Наки уехал из России. Он объяснил это «политической ситуацией в стране»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:58

Блогер и радиоведущий Майкл Наки покинул Россию из‑за «политической ситуации в стране». Об этом он рассказал изданию «МБХ медиа».

Сейчас Наки находится в Грузии, в Россию он не приедет до того момента, пока в страну не «вернутся конституционные права», а власть не «перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов». По словам журналиста, арест Алексея Навального стал «точкой поворота к нынешней стратегии власти по полному зачищению информационного и политического поля».

«Это связано исключительно с политической ситуацией в стране. Репрессии в отношении несогласных с политикой нынешней власти приобретают все более массовый и хаотичный характер. Обыскивают, задерживают, преследуют — журналистов, правозащитников, политиков и просто людей, которые позволяют себе критиковать нынешнюю вертикаль. Переход к открытой тактике государственного террора и запугивания случился после февраля», — сказал Наки.

На своем ютьюб-канале Майкл Наки опубликовал ролик «Пора валить! Куда уехать из России? Чичваркин, Гуриев, Милов, Гельман, Майкл Наки». В нем журналист и некоторые его коллеги рассказывают, почему и куда они уехали из России.

«Сегодня, в День России, самое время поговорить о том, как и куда из нее уехать. Потому что последний год показал, что власти страны планирует давить все и всех <…> К сожалению, в таких условиях, чтобы сохранить свободу, многим приходится уезжать. Какая‑то часть людей планирует отъезд из‑за того, что просто не хочет жить в стране без экономических и политических перспектив, в стране победивших ментов и телефонного права», — отметил журналист в описании к видео.

Майкл Наки закончил факультет социальных наук Высшей школы экономики, где темой его выпускного диплома стала коррупция. Он проходил стажировку в российском отделении антикоррупционной ассоциации Transparency International*, а также на радиостанции «Эхо Москвы». С 2019 года Наки ведет общественно-политический видеоблог на ютьюбе.

* Transparency International внесен Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.

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