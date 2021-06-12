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Нерабочие дни в Москве, байопик про Горбачева и другие новости дня 18:51 Дайджест
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Дайджест

Нерабочие дни в Москве, байопик про Горбачева и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:51

За сутки в России выявили 13  510 случаев коронавируса. Это максимум с середины февраля.

В Москве из‑за роста заболеваемости Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими. С учетом выходных жители столицы будут отдыхать с 12 по 20 июня.

Родители Романа Протасевича попросили Ангелу Меркель «остановить Лукашенко» и «помочь вызволить невиновных из тюрем». Они сказали, что их сын дает признания под пытками, а письма ему даже не доставляют.

Адвокат Юрия Хованского заявил, что блогер признал свою вину лишь частично. Он не отрицает того, что исполнял песню про «Норд-Ост» много лет назад, но распространял трек в сети кто‑то другой.

Издание BuzzFeed News получило Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика». Жюри отметило серию статей про концлагеря, куда Китай отправляет коренной народ уйгуров.

Художник повесил часы «День России» на доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде. Стрелки на них идут в обратную сторону, ведь, по мнению автора, за 30 лет «надежды жить в стране победившей демократии» не оправдались.

На месте закрашенных поп-итов «Стресс» и «Скрепы» в Петербурге сделали граффити в цвете триколора. На нем написано «Россия», а авторы предыдущих работ говорят, что это не их рук дело.

Евгений Миронов сыграет главную роль в байопике про Михаила Горбачева. Съемки сериала «Горбачев» начнутся в 2022 году.

Hulu выпустил первый трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман. Картина расскажет о людях, которые приехали на элитный оздоровительный курорт, чтобы исцелиться и начать жить по-новому.

Натали Портман и Джулианна Мур сыграют основных персонажей в драме Тодда Хейнса «May December». Фильм посвящен отношениям влюбленных с большой разницей в возрасте.

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