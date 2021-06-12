Лига безопасного интернета нашла пропаганду наркотиков в контенте более 200 российских блогеров

Лига безопасного интернета обнаружила в России более 200 блогеров, которые пропагандируют наркотические вещества. Об этом пишет РБК со ссылкой на директора ассоциации Екатерину Мизулину.

К таким блогерам эксперты относят тех, кто «занимается системной пропагандой наркотических веществ и делает это уже более года». Ассоциация направила обращения в отношении «одного-двух блогеров», но на самом деле их значительно больше.

«Лига безопасного интернета», заметила глава ассоциации, ранее направляла обращения из‑за деятельности «одного-двух» блогеров. Кроме того, по жалобам организации в 2020 году удалили 1845 ресурсов по продаже наркотиков, а в 2021-м — 856.

По словам Мизулиной, более 53 млн аккаунтов в соцсетях находятся «под влиянием деструктивного контента». Из них 9,5 млн принадлежат детям и подросткам. Еще в 2018 году эти показатели составляли 41 млн и 5 млн аккаунтов соответственно.

«Мы видим, что ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — отметила директор Лиги безопасного интернета.

Ассоциация провела опрос, по результатам которого выяснилось, что каждый второй ребенок в соцсетях подвергается «активному деструктивному воздействию». Мизулина отметила, что речь идет о пропаганде шутинга, нацизма, оружия и наркомании, а также экстремизме, кибербуллинге и призывах к участию в митингах.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Управление по контролю за оборотом наркотиков в Москве с просьбой провести проверку в отношении рэпера Моргенштерна на предмет возможной пропаганды наркотиков среди детей. В середине апреля было возбуждено уголовное дело, а в июне Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. рублей.

Также в начале апреля Лига безопасного интернета попросила МВД проверить одно из интервью Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. Полиция возбудила административное дело в отношении Дудя после проверки интервью, в июне дело передали в суд. По информации ТАСС, речь идет о роликах с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном.