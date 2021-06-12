Ирина Шихман проведет на Красной площади паблик-ток на тему «Женщина в поэзии и литературе»

17 июня в 17.00 на Красной площади пройдет паблик-ток с журналисткой и ведущей Ириной Шихман на тему «Женщина в поэзии и литературе». Она расскажет о книгах, которые вдохновляют музыкантов на создание композиций с множественными отсылками к литературе.
Мероприятие организует ЮФ — проект по популяризации чтения у поколения Z. Также на ивенте выступят к концертами исполнительницы polnalyubvi, Lovesomemama и MIRELE. Они докажут, что рэп стал литературным творчеством нового времени.
Рекомендуется иметь при себе средства индивидуальной защиты. Для тех, кто не сможет посетить мероприятие по состоянию здоровья в группе ЮФ «ВКонтакте» будет вестись онлайн-трансляция.
Количество мест ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Схема прохода к сцене будет отправлена на почту участников.