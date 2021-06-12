Евгений Миронов сыграет Михаила Горбачева в сериале про первого президента СССР

Евгений Миронов сыграет первого и единственного президента СССР в сериале «Горбачев», а роль жены советского политика Раисы Максимовны получила Чулпан Хаматова. Съемки запланированы на весну 2022 года, рассказали ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра ivi.

По словам создателей, 20 серий исторической драмы снимут в Ставрополе, Москве, Рейкьявике, Вашингтоне, Берлине и Лондоне. Производством займется ivi-Originals и студия «Третий Рим», которой руководит Миронов. На данный момент ведется разработка сценария, а премьера состоится в 2023 году эксклюзивно на ivi.

Миронов и Хаматова уже играли эти роли в одноименном спектакле в Театре наций, он же и подтолкнул создателей к экранной версии «Горбачева». «Для меня очень важно, что именно он и Чулпан Хаматова, которая фантастически похожа на Раису Максимовну, перенесут созданные ими образы на экраны. Я Жене и Чулпан доверяю, хорошо их знаю, это прекрасные актеры и глубокие люди», — прокомментировал планы киноделов Михаил Горбачев.

«Афиша Daily» к 90-летию Михаила Горбачева вспоминала, каким был последний руководитель СССР и какой была эпоха перестройки.