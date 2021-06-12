На доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде повесили часы со словом «Россия». Они идут в прошлое

Художник Константин Бенькович представил новую работу — часы под названием «День России», время на которых движется в обратном направлении. Их установили на доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде по адресу Агрономическая, 134.
Бенькович отмечает, что выбор города не случаен. В Нижнем Новгороде академик Андрей Сахаров провел 7 лет ссылки, Борис Немцов стал первым нижегородским губернатором, а журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения «в ответ на беззаконие».
Произведение создано в рамках фестиваля уличного искусства «Место».
Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в 2015 году. По делу было арестовано пять человек. Их приговорили к лишению свободы от одиннадцати до двадцати лет. Организатор убийства политика так и не найден.