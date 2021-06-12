На доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде повесили часы со словом «Россия». Они идут в прошлое

Художник Константин Бенькович представил новую работу — часы под названием «День России», время на которых движется в обратном направлении. Их установили на доме Бориса Немцова в Нижнем Новгороде по адресу Агрономическая, 134.

Бенькович отмечает, что выбор города не случаен. В Нижнем Новгороде академик Андрей Сахаров провел 7 лет ссылки, Борис Немцов стал первым нижегородским губернатором, а журналистка Ирина Славина совершила акт самосожжения «в ответ на беззаконие».