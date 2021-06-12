Натали Портман и Джулианна Мур появятся в картине об отношениях с большой разницей в возрасте

Натали Портман и Джулианна Мур исполнят главные роли в драме Тодда Хейнса «May December». Название картины от режиссера «Кэрол» — это устойчивое выражение, означающее отношения людей с большой разницей в возрасте. Об этом пишет Deadline.

В семью немолодой Грейси Атертон-Ю (Мур) и ее мужа Джо (моложе на 23 года), готовящихся к выпускному их девочек-близнецов, приезжает голливудская актриса Элизабет Берри (Портман), чтобы лучше воплотить образ в бойпике. Про Атертон-Ю есть что рассказать — 20 лет назад роман между теперь уже женатой парой попал на первые страницы всех таблоидов и обсуждался всей страной из‑за разницы в возрасте влюбленных. По мере пребывания в их доме женщины сближаются, а семейная идиллия начинает разрушаться.

По словам создателей, сценарист Сами Берч попытался исследовать, насколько можно понять чувства другого человека и возможно ли это вообще. Хейнс поработает с Портман впервые, а с Мур фильм станет уже шестым совместным проектом.

Премьера «May December» состоится на Каннском фестивале. Дата начала съемок пока не объявлена.