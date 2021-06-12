Стриминг Hulu выпустил первый трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей», снятый по мотивам одноименной книги автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти. В «драме с высоким напряжением» сыграли Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс и другие актеры.

Согласно синопсису, девять незнакомцев приезжают на элитный оздоровительный курорт, чтобы исцелиться и начать жить по-новому. Оживить их разум и тело поможет директор заведения Маша (Кидман), которая подготовила для гостей несколько «сюпризов». Один из них, судя по ролику, предполагает лежание в вырытых могилах.