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Николь Кидман управляет элитным курортом — в трейлере «Девяти совсем незнакомых людей»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:21

Стриминг Hulu выпустил первый трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей», снятый по мотивам одноименной книги автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти. В «драме с высоким напряжением» сыграли Николь Кидман, Мелисса Маккарти, Майкл Шеннон, Люк Эванс и другие актеры.

Согласно синопсису, девять незнакомцев приезжают на элитный оздоровительный курорт, чтобы исцелиться и начать жить по-новому. Оживить их разум и тело поможет директор заведения Маша (Кидман), которая подготовила для гостей несколько «сюпризов». Один из них, судя по ролику, предполагает лежание в вырытых могилах.

Кидман не только исполнила главную роль, но и вновь стала исполнительным продюсером вместе с Бруном Папандреа. Шоураннерами выступили Дэвид Э. Келли и Джон-Генри Баттеруорт, руководившие «Большой маленькой ложью».

Первые три серии выйдут на Hulu 18 августа, остальные пять — каждую неделю.

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