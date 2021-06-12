В России выявили более 13 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с середины февраля

За последние сутки в России выявили 13 510 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимальный показатель с 15 февраля и на 1005 заражений больше, чем обнаружили вчера.

Больше всего зараженных в Москве — 6701 человек (для столицы это самый сильный прирост с 26 декабря). За ней идут Московская область, Петербург, Нижегородская, Воронежская, Ростовская области и Республика Бурятия.