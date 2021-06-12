В России выявили более 13 тыс. случаев COVID-19. Это максимум с середины февраля

За последние сутки в России выявили 13 510 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимальный показатель с 15 февраля и на 1005 заражений больше, чем обнаружили вчера.
Больше всего зараженных в Москве — 6701 человек (для столицы это самый сильный прирост с 26 декабря). За ней идут Московская область, Петербург, Нижегородская, Воронежская, Ростовская области и Республика Бурятия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 193 964. За последние сутки вылечились 9986 человек, за все время — 4 792 169. За сутки скончались 399 заболевших, за весь период — 126 073.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 175,2 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,4 млн), на втором — Индия (29,3 млн). За ними идут Бразилия (17,2 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,3 млн).