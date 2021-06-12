Журналистку, снимавшую акцию на Красной площади, допросят как подозреваемую по делу о хулиганстве

Корреспондентку Sota.Vision Нику Самусик будут допрашивать как подозреваемую по делу о хулиганстве, совершенном группой лиц. Такое же дело по статье 213 УК заведено на акциониста Павла Крисевича, сымитировавшего самоубийство на Красной площади, пишет «ОВД-Инфо».

Самусик, имея при себе пресс-карту, записывала на видео акцию Крисевича на Красной площади, уточняет Sota.Vision. Ее задержали вместе с автором перформанса и доставили в ОВД «Китай-город», где забрали флешку с материалами, после чего доставили в УВД по Центральному административному округу Москвы и отправили на медицинское освидетельствование.

За 11 часов после задержания на нее не составили административного протокола, добавляет издание. Сам Крисевич подчеркнул, что не привлекал «каких‑либо людей, чтобы запечатлеть этот момент», и делал акцию «для себя».

11 июня на Красной площади Крисевич сделал два предупредительных выстрела в воздух из охолощенного пистолета Макарова, а затем — себе в голову. Перед выстрелами художник произнес манифест, в котором заявил, что «на силу и репрессии мы ответим бесстрашием».