Издание BuzzFeed News впервые получило Пулитцеровскую премию за статьи о гонениях уйгуров в Китае

BuzzFeed News впервые получил Пулитцеровскую премию за серию материалов о преследованиях китайскими властями тюркского коренного народа уйгуров. Изданию про мемы и интернет-культуру вручили награду в номинации «Международная журналистика».

Расследование BuzzFeed News состоит из 4 частей. Три редактора углубляются в тему преследования уйгуров в Китае, большая часть которых исповедует ислам, и пытаются разузнать о работе тюрем и концлагерей в Синьцзяне.

Несколько других победителей премии:

The New York Times — премия «За служение обществу» и освещение темы коронавируса;

Майкл Уильямс (Richmond Times-Dispatch) и Уэсли Моррис (The New York Times) — премии «Критика» и «Публицистика» за изучение идеологии превосходства белой расы в исторической перспективе и проблеме расизма в США;

The Boston Globe — категория «Расследовательская журналистика» за публикации об опасных водителях грузовиков, о которых умалчивали американские штаты;

Издание из Миннеаполиса Star Tribune — «За выдающееся представление сенсационного материала», освещавшего смерть афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года;

18-летняя Дарнелла Фрейзер получила «Особое упоминание» за видео смерти Флойда.

Пулитцеровская премия, вручаемая с 1917 года, является одной из самых престижных наград США в области журналистики, литературы, музыки и театра. Победители получают награду в 15 тыс. долларов.