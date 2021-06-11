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Hodila Izba выпустили свой дебютный альбом «Ходуном»

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:57

Группа Hodila Izba представила свой дебютный альбом «Ходуном». Пластинку записали и выпустили благодаря средствам Фонда президентских грантов, которыми наградили коллектив на фестивале New/Open. Об этом «Афише Daily» рассказали представители музыкантов.

13 композиций «Ходуном» написаны в разных жанрах — от фанка до трип-хопа, но все они звучат на мотивах народных песен и джазового звучания. Вместе с пластинкой группа опубликовала клип на песню «Шел я яром».

Большая часть композиций альбома родилась в результате джемов за исключением треков «Дождь» и «Во светлице», которые были сочинены двумя новыми участниками Пашей Паньковский и Денисов Ситновым вместе с Андроником.

Летом Hodila Izba выступит на фестивалях «Волгафест», Ural Music Night и «Кудыкина гора». 27 июня состоится презентация альбома «Ходуном» на веранде Powerhouse. Послушать альбом можно здесь.

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