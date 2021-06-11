Суд в Казахстане запретил работу «Яндекс.Такси» за использование якобы чужого патента

Суд в Алма-Ате постановил запретить работу «Яндекс.Такси» и заблокировать приложение сервиса в Казахстане. Судья посчитала, что компания нарушила патентные права, используя систему заказов такси. Об этом сообщает телеграм-канал Finance.kz.

Как пишет Tengrinews.kz, иск к «Яндексу» от имени Надежды Ким подал казахстанский сервис G-Taxi, получивший право на использование патента на полезную модель «Автоматизированная система заказа такси». В систему входит GPS-трекер в мобильном устройстве, мобильное приложение для пользователя и водителя и серверное приложения для обработки.

По решению суда «Яндекс.Такси» запрещено работать на территории страны и оказывать информационные услуги, связанные с такси. Кроме этого, сервис обязан расторгнуть все договоры об оказании информационных услуг и не заключать новые. Под блокировку попали приложения «Яндекс.Go» и «Яндекс.Про» в AppStore и Google Play, а также веб-версия личного кабинета «Яндекс.Про» и сайт для заказа такси с браузера.

В пресс-службе «Яндекса» пообещали обжаловать решение в апелляционной инстанции, пишут «Ведомости». В компании отметили, что патент G-Taxi получила через месяц после того, как «Яндекс.Такси» начал работать в Казахстане, а сама технология «известна с 2000-х годов по всему миру».

«Поэтому очевидно, что компания планирует либо заработать денег, настаивая на отступных, либо остановить деятельность всех онлайн-сервисов поездок в стране», — считают в «Яндексе». Сервис продолжит работу до вступления в силу решения суда.

В 2019 году Надежда Ким уже обвиняла «Яндекс» в нарушении исключительных прав на патент, но суд счел доказательства недостаточными. Finance.kz назвал ее «патентным троллем», обладающим «неким патентом», чтобы «у других отжать деньги». В штате G-Taxi зарегистрировано всего пять человек, а за 7 лет работы сервис заплатил 5700 тенге налогов (меньше тысячи рублей).