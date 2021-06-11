В кинотеатре «Каро Октябрь» пройдет серия паблик-токов, приуроченных к показу фильма «Ок, зумер»

13 июня в кинотеатре «Каро Октябрь» пройдет серия паблик-токов, приуроченных к показам фильма «Ок, зумер». Картина станет одним из хедлайнеров фестиваля Beat Film Festival 2021, рассказали «Афише Daily» организаторы мероприятия.

Программа начнется с креативной сессии от студии Zavtra в фестивальном центре Beat Film Festival. Участники поговорят о трансформации самых разных сфер — от ивент-индустрии до рекламы — под влиянием диджитал-технологий и социальных трендов.

Студия работает с новыми медиа и технологиями. В событии примут участие основатель Zavtra Петр Иванов, креативный директор Инна Бурцева, креативный продюсер Диана Борисова, креатор Иван Новак, а также Лиза Михалева — блогер и активистка, которая отвечает за внедрение новых ценностей в команде.

После показа фильма состоится круглый стол на тему «Новые технологии для нового поколения» с блогерами, дизайнерами, художниками и фешен-редакторами. Проект нацелен на поколение зумеров, поэтому большая часть спикеров также будет принадлежать к поколению Z.

На паблик-токе выступят художник Alexander Sub Sensus, фешен-редактор The Blueprint Анастасия Сотник, блогер София Аталикова, Лиза Михалева и Петр Иванов. Они обсудят, как новые технологии повлияют на моду, дизайн и кино, а также какие сферы жизни и работы будут востребованы в ближайшем будущем.